ОДП: більше ніж 968 дітей постраждали в Україні через агресію РФ

Більше ніж 968 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляє﻿ Офіс генпрокурора.

Станом на ранок 29 червня офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 341. Зросла кількість поранених - понад 627. Дані уточнюються.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 338, Харківській - 183, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 58, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській - 17.

У вівторок, 28 червня, війська РФ обстріляли цивільну інфраструктуру м. Бахмут Донецької області, поранено 9-річного хлопчика. Того ж дня внаслідок ракетних обстрілів ворогом м. Очаків Миколаївської області отримали поранення 3-місячне немовля та дівчатка 14 та 15 років.

У понеділок, 27 червня, під час розбору завалів у центральному районі Маріуполя підліток 15 років підірвався на гранаті, внаслідок чого отримав поранення.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2092 заклади освіти. З них 213 зруйновано повністю.