ОВА: війська РФ обстріляли з артилерії Дніпропетровську область

У ніч на середу, 29 червня, війська РФ обстріляли з артилерії Криворізький район Дніпропетровської області.

Про це повідомив﻿ голова ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

"Ворог кілька разів ударив з артилерії по двох громадах — Зеленодольській і Широківській. Люди, на щастя, не постраждали" , — наголосив він.

Резніченко додав, що у Великій Костромці зачепило лінію електропередач. Село частково без світла. Енергетики поки що не можуть розпочати роботу через небезпечну ситуацію.