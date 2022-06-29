ОВА: війська РФ обстріляли з артилерії Дніпропетровську область
У ніч на середу, 29 червня, війська РФ обстріляли з артилерії Криворізький район Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
"Ворог кілька разів ударив з артилерії по двох громадах — Зеленодольській і Широківській. Люди, на щастя, не постраждали", — наголосив він.
Резніченко додав, що у Великій Костромці зачепило лінію електропередач. Село частково без світла. Енергетики поки що не можуть розпочати роботу через небезпечну ситуацію.