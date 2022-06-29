Укренерго: перетин на експорт е/е до Румунії продано за рекордною ціною

На першому аукціоні на розподіл пропускної спроможності в напрямку Румунії "Укренерго" реалізувало всі доступні 100 МВт в кожній годині доби. День поставки електроенергії для цього аукціону – 30 червня.﻿ Про це, посилаючись на прес-службу компанії, повідомляє Економічна правда.

"На торгах в більшості годин ціна, за якою учасники аукціону викупали перетин, була значно вище середнього. Мінімальна кількість учасників аукціону на розподіл перетину в окрему годину доби склала 7 компаній, максимальна – 8 компаній.

Найменша гранична ціна за передачу 1 МВт*год склалася лише в трьох окремих годинах доби і становила від 1,47 тис грн до 1,68 тис грн. В решту годин ціна коливалася вже від 3 тис грн/МВт*год до 6 тис грн/МВт год (в години вечірнього максимуму споживання електроенергії). В попередні періоди максимальні ціни в години пік в напрямку країн ЄС не первищували 3 тис грн/МВт*год", – ідеться в повідомленні.

Переможцями аукціону стали п’ять компаній: "Артлекс-Енерджі", "ДТЕК Західенерго", "ЕРУ Трейдінг", "ЛЕ Трейдінг Україна", "Нексттрейд". Кожна з них викупила певний обсяг перетину в різні години доби.

За словами голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, лише за один перший день державна компанія "Укренерго" заробила 10 млн грн.

"Перший аукціон на доступ до міждержавного перетину після синхронізації української та європейської енергомереж – і рекордні 4200 грн за МВт*год доступу.