Безкоштовна послуга для водіїв: що пропонують сервісні центри МВС

Якщо автомобіль згорів чи залишився на окупованій території, або був пошкоджений і не придатний до подальшого використання, власник транспортного засобу може звернутися до найближчого сервісного центру МВС і замовити послугу вибракування. Про це, посилаючись на МВС України, повідомляє Сьогодні.

Водій повинен особисто або через уповноважену ним особу подати повний пакет документів, необхідних для отримання послуги, у паперовому вигляді. Послугу наразі надають безкоштовно протягом робочого дня з моменту подання документів.

Які документи потрібні?

Основний перелік документів, необхідних для отримання послуги, а також вимоги до них:

заява встановленого зразка (заповнюється в ТСЦ);

документ, що посвідчує особу;

документ, що посвідчує особу уповноваженого представника (для фізичних осіб – нотаріально посвідчена довіреність);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію ТЗ (за наявності);

номерні знаки (за наявності);

для фізичної особи: у разі відсутності номерних знаків чи свідоцтва про реєстрацію ТЗ – пояснення;

для юридичної особи: у разі відсутності номерних знаків чи свідоцтва про реєстрацію ТЗ – акт службового розслідування, довіреність, оформлена у встановленому порядку, копія рішення власника, та наказ на призначення відповідальної особи, акт на вибракування;

при викраденні номерних знаків або свідоцтва про реєстрацію ТЗ – довідка органу внутрішніх справ про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом викрадення номерних знаків, свідоцтва про реєстрацію ТЗ, або довідка про порушення кримінальної справи.

Чому можуть відмовити у наданні послуги?

Основний перелік підстав для відмови в наданні послуги:

неповний пакет документів;

невідповідність ідентифікаційних номерів складових частин транспортного засобу із зазначеними в поданих документах;

перевірка показала, що транспортний засіб перебуває в розшуку або під арештом.

Зауважте, що після вибракування транспортного засобу відновлення реєстрації неможливе.