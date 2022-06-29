Безкоштовна послуга для водіїв: що пропонують сервісні центри МВС
Якщо автомобіль згорів чи залишився на окупованій території, або був пошкоджений і не придатний до подальшого використання, власник транспортного засобу може звернутися до найближчого сервісного центру МВС і замовити послугу вибракування. Про це, посилаючись на МВС України, повідомляє Сьогодні.
Водій повинен особисто або через уповноважену ним особу подати повний пакет документів, необхідних для отримання послуги, у паперовому вигляді. Послугу наразі надають безкоштовно протягом робочого дня з моменту подання документів.
Які документи потрібні?
Основний перелік документів, необхідних для отримання послуги, а також вимоги до них:
- заява встановленого зразка (заповнюється в ТСЦ);
- документ, що посвідчує особу;
- документ, що посвідчує особу уповноваженого представника (для фізичних осіб – нотаріально посвідчена довіреність);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- свідоцтво про реєстрацію ТЗ (за наявності);
- номерні знаки (за наявності);
- для фізичної особи: у разі відсутності номерних знаків чи свідоцтва про реєстрацію ТЗ – пояснення;
- для юридичної особи: у разі відсутності номерних знаків чи свідоцтва про реєстрацію ТЗ – акт службового розслідування, довіреність, оформлена у встановленому порядку, копія рішення власника, та наказ на призначення відповідальної особи, акт на вибракування;
- при викраденні номерних знаків або свідоцтва про реєстрацію ТЗ – довідка органу внутрішніх справ про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом викрадення номерних знаків, свідоцтва про реєстрацію ТЗ, або довідка про порушення кримінальної справи.
Чому можуть відмовити у наданні послуги?
Основний перелік підстав для відмови в наданні послуги:
- неповний пакет документів;
- невідповідність ідентифікаційних номерів складових частин транспортного засобу із зазначеними в поданих документах;
- перевірка показала, що транспортний засіб перебуває в розшуку або під арештом.
Зауважте, що після вибракування транспортного засобу відновлення реєстрації неможливе.