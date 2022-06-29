Постпред України розповів, чому РФ не виключають із Ради безпеки ООН

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця вважає, що виключення РФ з Ради безпеки організації малоймовірне у зв’язку з тим, що вона має у своєму розпорядженні ядерну зброю, повідомляє Новое время.

За словами Кислиці, саме це є ключовою відмінністю від ситуації з Лігою націй, яка виключила зі своїх лав СРСР після його нападу на Фінляндію.

"Але тоді Радянський союз не був не лише економічною потугою в порівнянні з США, з Європою, він не мав ядерної зброї. На сьогодні єдина причина, на моє переконання, чому не зробили те саме в ООН, що зробили з Радянським союзом у Лізі націй, тому що Росія має ядерну зброю. Перспектива застосування ядерної зброї — армагедон" , — наголосив дипломат.

Водночас, Кислиця додав, що це не означає, ніби він упевнений у тому, що російський диктатор Володимир Путін обов’язково застосує ядерну зброю, проте ігнорувати такий ризик не варто.