ОВА: окупанти ведуть вогонь по Харківській області

Російські окупанти протягом доби наносили удари із РСЗВ та влучали ракетами по об‘єктах цивільної інфраструктури Харківщини. ﻿У Харкові постраждали Індустріальний, Шевченківський та Слобідський райони.

Про це повідомив﻿ голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вдень армія РФ обстрілювала Індустріальний район, п'ятеро людей госпіталізували. Пошкоджені приватні будинки, господарські будівлі та складські території.

Близько 23 години війська РФ вдарили по Шевченківському району. Внаслідок вибуху в будинку вибило вікна, одна жінка отримала осколкові поранення та була госпіталізована.

Після 23 години окупанти вдарили ще раз по одному з об'єктів інфраструктури Слобідського району. Виникла пожежа. Постраждалих немає.

По області протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Чугуївський, Харківський, Богодухівський райони.

У Печенігах Чугуївського району пошкоджено котельню, лікарню, дитячий майданчик та житлові будинки.

Під вогонь із артилерії потрапило село Івашки Золочівської громади.

Авіаудар з гелікоптерів Ка-52 окупанти завдали поблизу села Явірське.

Внаслідок обстрілу Циркунів Харківського району загинули двоє чоловіків 29 та 36 років, ще одна людина поранена. Ще двоє людей отримали поранення в Дергачівській громаді.

Збройні сили України відобразили штурм та змусили окупантів відійти в районах Дементіївки, Довгалівки та Залимана. Українські військові утримують позиції, зокрема й на Ізюмському напрямку.