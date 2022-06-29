Норвегія не дозволила росіянам провести вантаж на Шпіцберген

Влада Норвегії не видала дозвіл на перевезення товарів на полярний архіпелаг Шпіцберген російської гірничодобувної компанії. Про це, ыз посиланням на місцевий телеканал NRK, повідомляє Дзеркало тижня.

Заявку на транспортування вантажу через материкову частину країни було відхилено 15 червня.

Повідомляється, що на прикордонній станції Стурскуг "застрягли" 20 тонн російських товарів, які попрямували до російського шахтарського міста Баренцбург на Шпіцбергені.

Заявку подала гірничодобувна компанія Траст Арктиквугілля, а посольство Росії надіслало листа до МЗС Норвегії, попросивши про виключення із санкцій.

Росіяни заявили, що бояться гуманітарної кризи, якщо товари не пропустять через Стурскуг. У свою чергу, в МЗС Норвегії заявили, що в Баренцбурзі діють ті ж закони, що і на всій території Шпіцбергена.