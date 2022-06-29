Зеленський розповів про співвідношення втрат у війні з РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що співвідношення втрат у війні України з Росією на сьогодні становить один до п’яти на нашу користь, повідомляє Новое время.

При цьому Зеленський наголосив, що можливостей у РФ все ще більше.

"Де ми втрачаємо одну людину, Росія втрачає п’ять. Де ми втрачаємо один танк, вони втрачають п’ять. Так, ми боремося. Але треба бути справедливими і сказати, що нам справді складно. Бо на один наш танк у них десять своїх, на одного нашого бійця їх десять. Якими б міцними ми не були, але їх удесятеро більше. Нам складно, але ми тримаємось" , — пояснив глава держави.

За його словами, на деяких ділянках українські захисники відтісняють російських загарбників, а з деяких були змушені відходити через чисельну перевагу ворога.