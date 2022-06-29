Прем'єр Бельгії: Україна може перемогти РФ лише військовим шляхом

Прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо на саміті НАТО в Мадриді назвав неможливим ведення переговорів з Росією щодо завершення війни в Україні, оскільки "важко говорити зі стіною", повідомляє Європейська правда.

Глава уряду Бельгії вважає, що Україна безсумнівно повинна виграти війну. Він назвав три шляхи, за яких це можливо. Перший зі шляхів - шляхом переговорів.

Глава МЗС Британії: переговори з Росією можливі тільки після її поразки в Україні

Де Кроо погодився з тезою глави МЗС Британії Ліз Трасс проте, що у теперішній ситуації вести перемовини з РФ неможливо.

"Важко вести переговори зі стіною. Там немає з ким вести переговори.І в будь-якому разі: не в теперішніх обставинах" , - вважає глава бельгійського уряду.

Другий шлях - економічні санкції. Де Кроо визнав, що збереження підтримки населення у питанні допомоги України в умовах санкцій буде найбільшим викликом західних держав у найближчі місяці.

"Санкції потребують часу. Вони завдають болю росіянам, але вони завдають болю і нам" , - попередив прем’єр Бельгії.

Третій елемент закінчення війни де Кроо бачить на полі бою. Тому він закликав посилити військову підтримку України.