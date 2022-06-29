Прем'єр Бельгії: Україна може перемогти РФ лише військовим шляхом
Прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо на саміті НАТО в Мадриді назвав неможливим ведення переговорів з Росією щодо завершення війни в Україні, оскільки "важко говорити зі стіною", повідомляє Європейська правда.
Глава уряду Бельгії вважає, що Україна безсумнівно повинна виграти війну. Він назвав три шляхи, за яких це можливо. Перший зі шляхів - шляхом переговорів.
Глава МЗС Британії: переговори з Росією можливі тільки після її поразки в Україні
Де Кроо погодився з тезою глави МЗС Британії Ліз Трасс проте, що у теперішній ситуації вести перемовини з РФ неможливо.
"Важко вести переговори зі стіною. Там немає з ким вести переговори.І в будь-якому разі: не в теперішніх обставинах", - вважає глава бельгійського уряду.
Другий шлях - економічні санкції. Де Кроо визнав, що збереження підтримки населення у питанні допомоги України в умовах санкцій буде найбільшим викликом західних держав у найближчі місяці.
"Санкції потребують часу. Вони завдають болю росіянам, але вони завдають болю і нам", - попередив прем’єр Бельгії.
Третій елемент закінчення війни де Кроо бачить на полі бою. Тому він закликав посилити військову підтримку України.
"Це єдиний шлях, який приведе нас до бажаного результату. Це означає, що ми повинні драматично підвищити підтримку наших українських друзів", - зазначив він.