Андрющенко: В Маріуполі окупанти з 1 липня почнуть знесення будинків

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив﻿, що з п’ятниці, 1 липня окупанти почнуть знесення будинків у місті.

За його словами, через обурення людей колаборанти вдаються до нових вигадок, зокрема, про "маневрений житловий фонд", якого в Маріуполі немає.

"Фактично це означає - вас виселять на вулицю, витягайте речі і йдіть куди хочете. Головне — звучить красиво" , — написав він у Telegram.

Андрющенко заявив, що така сама ситуація з компенсацією за житло та ремонтом, а в так званих «районих адміністраціях» окупантів вже в голос говорять, що приватний сектор відновлюється сам.

"Щодо багатоповерхівок досі лунають обіцянки, навіть попри офіційні заперечення донецької „влади“. Більшість маріупольців через дощі почала самостійне відновлення дахів будівель. Гуртуються під'їздами, здають по ломбартам цінні речі за безцін, на гроші купують матеріали та відновлюють дахи" , — написав він.

За його словами, ломбарди контролюються колаборантами, які продовжують наживатись на горі містян.