Кулеба розповів, чи змінила Україна свою позицію щодо вступу до НАТО

Україна не переглядала свого наміру вступити в НАТО. Однак бажання однієї лише України недостатньо, Альянс також повинен цього захотіти.﻿ Про це, з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби в інтерв'ю RFI, пише Руслан Гаращенко, РБК-Україна.

Кулеба зазначив, що євроатлантична інтеграція передбачена Конституцією України і НАТО є найбільш ефективним механізмом безпеки на європейському просторі.