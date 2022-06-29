Кулеба розповів, чи змінила Україна свою позицію щодо вступу до НАТО
Україна не переглядала свого наміру вступити в НАТО. Однак бажання однієї лише України недостатньо, Альянс також повинен цього захотіти. Про це, з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби в інтерв'ю RFI, пише Руслан Гаращенко, РБК-Україна.
Кулеба зазначив, що євроатлантична інтеграція передбачена Конституцією України і НАТО є найбільш ефективним механізмом безпеки на європейському просторі.
"Але для вступу України в НАТО однієї її волі недостатньо, НАТО також має цього захотіти. Нещодавно ми бачили, що щодо членства в Європейському Союзі було прийнято історичне рішення, але щодо НАТО з початку війни організація жодного разу не зробила жесту на користь інтеграції", - підкреслив глава зовнішньополітичного відомства України.