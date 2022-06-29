Президент Індонезії прибув до Києва

Президент Індонезії Джоко Відодо прибув до Києва з делегацією потягом із Польщі. Про це він написав у Twitter.

Поїздка з польського Перемишля до Києва тривала приблизно 11 годин.

За його словами, перед зустріччю із президентом Володимиром Зеленським у Мар'їнському палаці він вирушить на Київщину.

"Я хотів би відвідати місце уламків житлового комплексу в Ірпені. Потім відвідати Центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів та тканин у Києві" , - написав індонезійський лідер.﻿

Hari ini, sebelum menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di Istana Maryinsky, saya hendak mendatangi satu lokasi puing-puing kompleks apartemen di Kota Irpin, lalu berkunjung ke Pusat Ilmiah dan Bedah Endokrin, Transplantasi Organ dan Jaringan Endokrin Ukraina di Kota Kyiv. pic.twitter.com/DkgLUJNifG — Joko Widodo (@jokowi) June 29, 2022

Також Відодо має відвідати Росію.

Нагадаємо, Індонезія у листопаді 2022 року прийматиме саміт "Групи 20" (G20) на острові Балі.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Джоко Відодо не скасував запрошення на саміт президенту РФ Володимиру Путіну, але запросив на зустріч G20 президента України Володимира Зеленського.