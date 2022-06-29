Президент Індонезії прибув до Києва
Президент Індонезії Джоко Відодо прибув до Києва з делегацією потягом із Польщі. Про це він написав у Twitter.
Поїздка з польського Перемишля до Києва тривала приблизно 11 годин.
За його словами, перед зустріччю із президентом Володимиром Зеленським у Мар'їнському палаці він вирушить на Київщину.
"Я хотів би відвідати місце уламків житлового комплексу в Ірпені. Потім відвідати Центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів та тканин у Києві", - написав індонезійський лідер.
Також Відодо має відвідати Росію.
Нагадаємо, Індонезія у листопаді 2022 року прийматиме саміт "Групи 20" (G20) на острові Балі.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Джоко Відодо не скасував запрошення на саміт президенту РФ Володимиру Путіну, але запросив на зустріч G20 президента України Володимира Зеленського.