Байден: США посилить присутність у Європі через війну в Україні

Президент США Джо Байден під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом оголосив про суттєве посилення американської присутності у Європі в з’язку з російською загрозою, повідомляє Українська правда.

"Сьогодні я оголошую, що США зміцнюють наші сили у Європі" , - заявив Джо Байден, додавши, що НАТО буде посилено в усіх напрямках у всіх сферах - на суші, в повітрі та на морі.

Він повідомив, що США відправляють два додаткові есмінці на спільну американсько-іспанську базу Рота і таким чином кількість американських есмінців там зросте від 4 до 6.

У Польщі, за словами Байдена, Сполучені Штати утворять постійний штаб п’ятого армійського корпусу США, що допоможе посилити сумісність військ США і НАТО по всьому східному фланзі Альянсу.

США також відправлять дві додаткові ескадрильї F-35 до Британії та посилять протиповітряну оборону у Німеччині та Італії.

У Румунії буде розміщуватись ротаційна бригада у розмірі до 3 тисяч бійців та 2 тисяч іншого персоналу.