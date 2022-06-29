ОК "Північ": Росія обстріляла Чернігівську область близько 40 разів
Учора ввечері, 28 червня, російські війська близько 40 разів обстріляли Чернігівську область. Про це повідомляє оперативне командування "Північ".
На прикордонні Чернігівської області зафіксували до 39 вибухів. Вогонь вівся з території Брянської області РФ по населеному пункту Новгород-Сіверського району.
Приблизно в той же час були зафіксовані два мінометні вибухи по прикордонню на території сусіднього населеного пункту того ж району, повідомили в ОК.
Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.