ОК "Північ": Росія обстріляла Чернігівську область близько 40 разів

Учора ввечері, 28 червня, російські війська близько 40 разів обстріляли Чернігівську область. Про це повідомляє﻿ оперативне командування "Північ".

На прикордонні Чернігівської області зафіксували до 39 вибухів. Вогонь вівся з території Брянської області РФ по населеному пункту Новгород-Сіверського району.

Приблизно в той же час були зафіксовані два мінометні вибухи по прикордонню на території сусіднього населеного пункту того ж району, повідомили в ОК.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.