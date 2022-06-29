У НАТО готові повернутися до питання членства України

НАТО готовий повернутися до розгляду питання про вступ України після її перемоги у війні з Росією. Про це заявив представник Північноатлантичного альянсу під час саміту у Мадриді у середу, 29 червня, повідомляє Корреспондент.

"Зараз фокус українського уряду - виграти війну. І це те, що ми повністю підтримуємо. І коли Україна захоче знову поговорити про наступні кроки, ми повернемося до цього питання. Зараз фокус усіх нас на тому, щоб зробити найбільший внесок, який допоміг би Україні на полі бою проти російських загарбників. І коли Україна буде готова повернутися до питання тимчасових проміжків... І, знову ж таки, це вирішуватиме Україні. Однак фокус зараз - виграти війну" , - сказав він.

"Прогрес, який ми побачили вчора з Фінляндією та Швецією, дуже прямо демонструє, що двері НАТО залишаються відчиненими. Немає втоми від розширення Альянсу" , - додав чиновник.

Він також розповів, що саміт НАТО ухвалить рішення про новий комплексний пакет допомоги Україні.

"Як відомо, вся летальна допомога надається союзниками на двосторонній основі чи безпосередньо, але не через організації НАТО. Наведу кілька прикладів того, що ми вже надали з нелетального постачання - паливо, засоби захисту від хімічної, біологічної, ядерної загрози, медикаменти. У нас зростає спектр проектних пропозицій, ми маємо намір і надалі надавати нелетальну допомогу. Ми також нарощуємо гуманітарну допомогу" , - наголосив представник Альянсу.

У свою чергу генсек НАТО Єнс Столтенберг, відкриваючи Мадридський саміт, заявив, що альянс продовжуватиме надавати безпрецедентну підтримку Україні для того, щоб вона перемогла у війні, яку проти неї веде Росія.