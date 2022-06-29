В Одесі та області заборонили феєрверки та гучні машини

В Одесі та Одеській області заборонили використання і продаж феєрверків та рух гучного транспорту, повідомляє Українська правда.

"З 30 червня забороняється на території Одеси та Одеської області використання і продаж піротехнічних засобів, у тому числі феєрверків, салютів і петард, незалежно від класу.

Також забороняється рух транспортних засобів, які використовують в своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів без шумопоглинача або систему "прямотік", або конструктивнi особливості системи випуску газiв якиx продукують надмірний рівень шуму" , - повідомили в Одеській міській раді.

Крім того, згідно з розпорядженням голови обласної військової адміністрації Максима Марченка заборонено використання транспортних засобів, які використовуються в несанкціонованих авто/мото змаганнях, водії яких здійснюють небезпечне керування.

Повідомляється, дана заборона діятиме до скасування воєнного стану або до видачі окремого розпорядження.