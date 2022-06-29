Британія розширила санкції проти РФ

Уряд Великої Британії 29 червня оголосив про нові обмежувальні заходи щодо Росії через її вторгнення в Україну. Про це йдеться у пресрелізі уряду Британії, повідомляє Укрінформ.

Серед тих, хто потрапив під нові британські санкції є Володимир Потанін – друга найбагатша людина Росії та власник великого конгломерату «Інтеррос». Потанін продовжує накопичувати своє багатство та підтримувати режим Путіна в період після вторгнення Росії в Україну.

У санкційний список також потрапила двоюрідна племінниця Путіна Анна Цивілева, яка очолює вуглевидобувну компанію Kolmar Group AG.

Уряд Великої Британії запроваджує нові обмежувальні заходи, які не дозволять росіянам отримати доступ до трастових послуг у Британії.

Нові санкції запроваджені й на групу російських фізичних і юридичних осіб за їхню участь у репресіях цивільного населення та підтримці режиму Асада в Сирії.