В Україні запустили онлайн-картку доступності палива

Сервіс таксі Uber та компанія Yaskrava запустили цифрову картку доступності палива в містах України та прилеглих територіях, де працює Uber.﻿, повідомляє Новое время.

"У партнерстві з Yaskrava ми запустили карту доступності палива, яка допоможе водіям дізнаватися про наявність бензину і дизеля поблизу обраного пункту призначення" , - зазначила представниця Uber Івона Крук.

Карта дозволяє користувачам легко отримати перевірену інформацію в режимі реального часу про те, який вид палива знаходиться на конкретній АЗС у вибраному місті.﻿