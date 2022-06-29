АМУ: голів двох громад Херсонської області звільнили з полону

Голів двох окупованих громад Херсонської області звільнили з полону російських окупантів, повідомляє Асоціація міст України.

Зазначається, що вчора, 28 червня, з полону було звільнено Голопристанського міського голову Олександра Бабича та Станіславського сільського голову Івана Самойленка з Херсонської області.

"Олександр Бабич був викрадений російськими окупантами 28 березня за патріотичну позицію та віддану роботу в інтересах громади, навіть в умовах окупації, та відмову співпрацювати" , - йдеться в повідомленні. ﻿

Самойленка ворог полонив 24 червня під час виїзду разом з працівниками-комунальниками на аварійну дільницю для ремонту електричної мережі.

В АМУ додали, що ще 4 міських голови залишаються у полоні. Їх доля невідома.