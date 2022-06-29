Валютний ринок в умовах війни: день 126-й

У середу, 29 червня, робота міжбанківського валютного ринку триває в уже звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у понеділок, 27 червня, загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті зріс на 55,503 млн. порівняно з попереднім робочим днем і склав 253,106 млн. доларів. Майже всі операції цього дня вже традиційно пройшли у доларах США; операцій у євро було лише на 1,10 млн доларів в еквіваленті.

За даними Нацбанку, 27 червня обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був меншим, ніж обсяг заявок на купівлю на 107,6 млн. доларів: на 327,1 млн. доларів було подано заявок на купівлю і на 219,5 млн. доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує в експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

На міжбанківському валютному ринку також періодично здійснюються операції у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торговельної сесії. Зокрема, станом на 14.30 сьогоднішнього дня євро купують по 30,8072 гривень, а продають по 31,1153 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 29 червня знизився на 6841,4 млн. і склав 45005,3 млн. гривень.

Учора Міністерство фінансів провело черговий аукціон із розміщення військових облігацій. Інвесторам було запропоновано чотири випуски ОВДП у гривні терміном на 3, 7 та 16 місяців, а також два випуски в доларах США терміном на 6 та 12 місяців. Вдалося розмістити гривневих цінних паперів на суму 1,2 млрд. гривень, а також ОВДП у доларах США – на 59,6 млн. доларів.

Курс готівкового долара в середу знову трохи зріс. Так, у Києві до обіду цінник на продаж готівкового «американця» піднявся до 35,58-35,60 гривень, що на 18 копійок дорожче, ніж учора. Подорожчав долар і в інших містах. Так, у Луцьку, Рівному та Хмельницькому долар сьогодні продають по 35,60 гривень, у Вінниці та Черкасах – по 35,65 гривень, у Чернігові – по 35,70, а у Харкові – по 35,75 гривень. У Полтаві долар можна купити за 35,90-36,00 гривень.

Євро на FOREX у вівторок робить різкі коливання вгору-вниз. Спочатку воно опустилося до позначки 1,0485 долара, а потім різко пішло вгору і піднялося до 1,0535 долара. Ціна готівкового євро в Україні не змінилася порівняно із вчорашнім днем: зокрема, у Києві євро так само, як і у вівторок, продають за 37,35-37,40 гривень.

Російський рубль у першій половині дня виріс до 50 руб/$, після чого знизився до 52,80 руб/$ - очевидно в результаті інтервенції Центробанку, спрямованої проти надмірного зростання рубля, що шкодить економіці Росії.

«Криптовалюта №1» біткоїн знову слабшає. Сьогодні його ціна на найбільшій криптовалютній біржі Binance ненадовго опустилася нижче психологічного рівня 20000 $ і досягла 19854,92 $ за монету. Поки охочих купити біткоїн дешевше за 20000$ вистачає, тому зниження на цьому рівні загальмувалося. У той же час великі покупці біткоїна прибрали свої ордери і вичікують, спостерігаючи, до якого рівня він може подешевшати.