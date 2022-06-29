США і країни ЄС заморозили активи російської еліти на 30 млрд доларів

Міністерство фінансів США повідомило, що Міжнародна група з санкцій REPO, створена США і країнами ЄС, заблокувала 30 млрд доларів активів російської еліти, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Група експертів змогла відшукати і заморозити активи громадян Росії, які знаходяться під санкціями. В основному мова йде про активи на рахунках, а також елітну нерухомість.

"Заблоковані або заморожені активи росіян, що знаходяться під санкціями, на фінансових рахунках і в економічних ресурсах на суму понад 30 млрд доларів" , - йдеться в повідомленні.

Група співпрацює з приватним сектором, щоб прискорити процес пошуку, конфіскації або арешту, встановити факти відмивання грошей, ухилення від санкцій і фінансування війни.

Нагадаємо, що міжнародна група REPO була створена представниками США, Австралії, Канади, Німеччини, Франції, Італії, Японії і Великобританії. Фахівці займаються пошуком активів російської еліти, довірених осіб і олігархів, щодо яких ввели санкції.