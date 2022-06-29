Бренсон побував у Гостомелі: цікавився аеродромом "Антонов"
Засновник компанії Virgin Galactic, мільярдер Річард Бренсон побував у Гостомелі – цікавився аеродромом ДП "Антонов" та можливостями його відновлення. Про це, посилаючись на голову селищної військової адміністрації Гостомеля Тараса Думенка, повідомляє Економічна правда.
Він зазначив, що Річард Бренсон постійно виступає на підтримку України, її суверенітету, територіальної цілісності, а також за найжорсткіші санкції проти РФ, її лідерів та економіки.
"У Гостомелі він цікавився аеродромом ДП "Антонов", можливостями його відновлення. Разом з представниками Укроборонпром та ДП "Антонов" розповіли гостю про такі перспективи та наявні проєкти реконструкції летовища", - написав Думенко у Facebook.
Фото: facebook Тараса Думенка