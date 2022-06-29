Бренсон побував у Гостомелі: цікавився аеродромом "Антонов"

Засновник компанії Virgin Galactic, мільярдер Річард Бренсон побував у Гостомелі – цікавився аеродромом ДП "Антонов" та можливостями його відновлення.﻿ Про це, посилаючись на голову селищної військової адміністрації Гостомеля Тараса Думенка, повідомляє Економічна правда.

Він зазначив, що Річард Бренсон постійно виступає на підтримку України, її суверенітету, територіальної цілісності, а також за найжорсткіші санкції проти РФ, її лідерів та економіки.

"У Гостомелі він цікавився аеродромом ДП "Антонов", можливостями його відновлення. Разом з представниками Укроборонпром та ДП "Антонов" розповіли гостю про такі перспективи та наявні проєкти реконструкції летовища" , - написав Думенко у Facebook.

Фото: facebook Тараса Думенка