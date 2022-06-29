Фінляндію та Швецію офіційно запросили до НАТО

Швецію та Фінляндію офіційно запросили стати членами НАТО. Це стало можливим після угоди країн із Туреччиною, яка вимагала від Стокгольма та Осло припинити підтримувати курдські організації, які у Стамбул вважає терористичними, повідомляє Обозреватель.

Про це у середу, 29 червня, на саміті НАТО в Мадриді оголосив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

Він наголосив, що безпека цих країн має для НАТО "пріоритетне значення", зокрема у період приєднання. Це закріплено у декларації саміту.

Нагадаємо, 28 червня Туреччина розблокувала членство Швеції та Фінляндії до НАТО. Це зафіксували у Меморандумі про взаєморозуміння між країнами, який підписали сторони у Мадриді перед початком саміту.

Фінляндія, Швеція та Туреччина зобов'язалися надавати повну підтримку проти загроз один одному.

У президента Туреччини Реджепа Ердогана заявили, що Швеція та Фінляндія зобов'язалися не підтримувати РПК, YPG (курдські організації) та FËTO (організація опозиційного проповідника Ґюлена).