У Раді Федерації Росії допускають військовий конфлікт із Литвою

Росія припускає розблокування Калінінграда військовим шляхом. Пригрозило Литві війною, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише російське видання "ТАСС".

Голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров допустив військове зіткнення Росії та Литви через блокаду Калінінграда.

"Норма про те, що Російська Федерація забезпечує цілісність та недоторканність своєї території, прописана у статті 4 Конституції РФ. Росія не тільки на словах показує, що ніколи не віддасть ні п'яди своїй землі. Деякі, з дозволу сказати, "політики", які " вентилюють "питання можливості відторгнути Калінінград, повинні розуміти, що це може закінчитися військовим зіткненням з Росією. Не думаю, що НАТО цього не розуміє" , - зазначив сенатор.

Нагадаємо, Литва запровадила транспортну блокаду Калінінграда, а у Кремлі заявляють про "захист своїх національних інтересів", якщо блокаду найближчим часом не знімуть.