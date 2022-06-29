НАТО офіційно визнав Росію своєю стратегічною загрозою

Нова Стратегічна концепція НАТО офіційно змінила статус Росії у відносинах з Альянсом та визначає РФ найсерйознішою і безпосередньою загрозою для безпеки союзників, повідомляє Європейська правда.

Концепція була ухвалена на саміті лідерів НАТО 29 червня.

"Російська Федерація є найбільш серйозною і безпосередньою загрозою безпеці союзників, а також миру та стабільності в євроатлантичному регіоні" , - йдеться у тексті ухваленої концепції, яка визначає стратегію НАТО на наступне десятиріччя.

Водночас, Альянс підкреслює, що не прагне конфронтації з РФ та не становить для Росії загрози.

Концепція не уточнює, чи вважає Альянс Росію своїм ворогом чи противником, але готовий до агресії з її боку.

"Ніхто не повинен сумніватися в нашій силі та рішучості захищати кожен дюйм території союзників, захистити суверенітет і територіальну цілісність союзників та подолати будь-якого агресора" , - йдеться у документі.

Нинішнє рішення відображає різку зміну із ситуацією з безпекою в Європі через війну в Україні, оскільки в попередній концепції, ухваленій в 2010 році, НАТО визначав Росію своїм стратегічним партнером. Рішення також відзначає, що Росія прагне встановити сфери впливу та прямого контролю за допомогою примусу, підривної діяльності та анексії.

"Вона використовує звичайні, кібер- та гібридні засоби проти нас та наших партнерів. Її агресивна військова позиція та риторика, а також доведена готовність застосувати силу для досягнення своїх політичних цілей підривають заснований на правилах міжнародний порядок" , - йдеться у тексті ухваленої лідерами концепції.

Раніше у четвер президент США Джо Байден оголосив про суттєве посилення американської присутності у Європі у зв’язку з російською загрозою.