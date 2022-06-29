НАТО зберігатиме ядерну зброю та встановив правила ядерного стримування

Нова Стратегічна концепція НАТО передбачає, що стратегічні ядерні сили Альянсу залишаються найвищою гарантією безпеки союзників. Про це йдеться у тексті ухваленої лідерами Альянсу Стратегічної концепції, повідомляє Українська правда.

"У Стратегічній концепції 2022 року підтверджується, що найвищою гарантією безпеки союзників є стратегічні ядерні сили Альянсу. Поки існує ядерна зброя, НАТО залишиться ядерним союзом" , - йдеться в ухваленому рішенні.

Водночас НАТО вважає, що обставини, за яких Альянсу, можливо, доведеться застосувати ядерну зброю, є вкрай малоймовірними.

Стратегічні ядерні сили Альянсу, особливо Сполучених Штатів, є найвищою гарантією безпеки НАТО, йдеться у рішенні. Незалежні стратегічні ядерні сили Сполученого Королівства та Франції відіграють власну стримуючу роль і роблять значний внесок у спільну безпеку Альянсу, сказано у документі.

Відзначається, що центри ухвалення рішень цих союзників сприяють ядерному стримуванню.

НАТО підкреслює, що, зберігаючи ядерну зброю, Альянс "прагне зробити світ безпечнішим для всіх" і створити умови для "миру без ядерної зброї", тому підкреслює унікальну роль ядерного стримування.