Ціни на нікель та паладій підстрибнули на санкціях проти Потаніна

Котирування нікелю та паладію підстрибнули на 9,2% та 6,2% відповідно на тлі новин про те, що Британія ввела санкції щодо російського олігарха та власника Норнікеля Володимира Потаніна. Про це, посилаючись на Bloomberg, повідомляє Новое время.

Як зазначає агентство, поки що незрозуміло, чи поширяться обмеження на сам Норнікель, у якому Потанін має більше 30%.

Так, в оновленому списку санкцій Британія заявила, що Потанін "отримує вигоду від уряду Росії чи підтримує його, володіючи чи контролюючи Росбанк" . Норнікель у документі не згадувався.

Санкції британського уряду щодо фізичних осіб автоматично поширюються на будь-яку компанію, якою вони володіють чи контролюють.

Сюди входять компанії, у яких фізична особа володіє понад 50% акцій, а також ті, в яких вони мають право призначати більшість у раді директорів, та ті, у яких "розумно очікувати, що особа зможе забезпечити, щоб справи організації велися відповідно до побажань особи" .

Як пише агентство, Британія не є значним ринком для компанії, яка продає більшу частину своєї продукції ЄС, США та Китаї.

Тим не менш, вона залишається будинком Лондонської біржі металів, яка контролює мережу складів по всьому світу і де встановлюються світові ціни на метали.