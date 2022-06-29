У Сирії вирішили визнати незалежність "ЛДНР"

У Сирії хочуть визнати незалежність так званих "ДНР" і "ЛНР". Таке рішення влади підтвердили в Міністерстві закордонних справ країни, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Втілюючи спільну волю і прагнення налагодити відносини у всіх сферах, Сирійська Арабська Республіка прийняла рішення визнати незалежність і суверенітет як "Луганської Народної Республіки", так і "Донецької народної республіки" , - сказав представник МЗС у коментарі журналістам.

Варто зазначити, що на теперішній час єдиною країною, яка визнала псевдореспубліки, є Росія.