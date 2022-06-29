Норвегія передасть Україні артилерію великої дальності та снаряди

Уряд Норвегії ухвалив рішення про передачу Україні за допомогою Великобританії трьох реактивних систем залпового вогню М270 MLRS та п'яти тисяч 155 мм снарядів, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться у прес-релізі уряду.

"РСЗВ є високоточною системою артилерії великої дальності, і це суттєвий внесок для України", - заявив міністр оборони Бьорн Арільд Грамм.

За його словами, йдеться про три системи М270 MLRS.

Зазначається, що норвезькі системи потребують модернізації, тому Великобританія отримає та оновить норвезькі РСЗВ, а свої вже модернізовані системи Великобританія відправить до України.

«Це чудовий приклад хорошої співпраці між близькими союзниками», - наголосив міністр.

Крім того, Норвегія передасть Україні ще 5 тисяч 155 мм снарядів.