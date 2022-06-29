Швейцарія остаточно приєдналась до шостого пакета санкцій ЄС

Федеральна рада Швейцарії в середу ухвалила рішення про імплементацію останнього, шостого пакета санкцій ЄС включно з ембарго на імпорт і транзит російської нафти, повідомляє Європейська правда.

Рішення про приєднання до санкцій швейцарська Федеральна рада ухвалила 10 червня. Тепер, після адаптації законодавства ЄС до швейцарського, вони будуть імплементовані.

Зокрема Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень (EAER) додав до санкційного списку понад 100 громадян Росії та Білорусі.

Крім того, Швейцарія схвалила ембарго на сиру нафту і низку нафтопродуктів з Росії, придбання яких буде поступово заборонятися і набуде чинності з початку 2023 року.

Також буде заборонене надання послуг російській владі чи фізичним або юридичним особам РФ у бухгалтерській сфері, піарі та бізнес-консалтингу, а також заблокована трансляція окремих російських пропагандистських ЗМІ, як-от RT та Sputnik.

"Як наслідок, Швейцарія тепер запровадила більшість нових заходів ЄС проти Росії. Це не стосується обмежень ЄС щодо надання публічних контрактів російським громадянам чи організаціям або заснованим у Росії фізичним особам" , – уточнює Федеральна рада Швейцарії.

Як повідомлялося, 3 червня Рада ЄС затвердила шостий пакет економічних і персональних санкцій, спрямованих проти РФ і Білорусі.

Раніше про приєднання до шостого пакета санкцій ЄС проти Росії оголосила Норвегія.