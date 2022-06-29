Соцмережі: у Москві спалахнула масштабна пожежа на Каширському шосе

У середу, 29 червня, на Каширському шосе у Москві спалахнула масштабна пожежа, повідомляє Новое время.

Відповідні відео очевидці було опубліковано у соцмережах.

За наявними даними, вогонь спалахнув на території зі складськими приміщеннями. Площа пожежі, що охопила відразу два ангари, склала близько двох тисяч квадратних метрів.

Водночас, інформації про можливих загиблих або постраждалих не надходило.

Причини події наразі не встановлені.