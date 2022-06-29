Прем'єр: Швеція готова до агресивних дій РФ через рішення вступити до НАТО

Швеція готова до недружніх дій Росії, таких як кібератаки чи інші агресивні заходи, які можуть бути вжиті у відповідь на вступ до НАТО, повідомляє Європейська правда.

Про це заявила прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон в інтерв'ю Politico.

"Реакція Росії була досить м'якою, що, я думаю, досить правильно. Росія знає, що ми давно є партнером НАТО, що маємо багаторічну тісну співпрацю з НАТО. Отже, можливо, вони не вважають це таким уже великим кроком" , - сказала Андерссон.

"Але, звичайно, ми підвищили нашу готовність до потенційної відповіді з боку Росії, наприклад, коли йдеться про кіберпростір" , - додала вона.

Андерссон сказала, що Швеція та Фінляндія вступають до НАТО не лише для того, щоб захистити себе, а й для посилення захисту інших країн-союзників.

"Бо членство в НАТО - це те, що, звичайно, підвищить безпеку у Швеції, а потім і у Фінляндії, але у нас є амбіції, що ми будемо забезпечувати безпеку для НАТО в цілому і для всіх країн НАТО" , - сказала вона.

"Зараз ми перебуваємо у розпалі найбільшого з 50-х років нарощування наших збройних сил, нашої оборони. Ми сильні на воді, під водою та у небі. І разом із Фінляндією дуже сильні на землі, я думаю, що разом ми дійсно забезпечимо більшу безпеку НАТО" , - додала вона.

Північноатлантична рада 29 червня офіційно розпочала процес вступу Фінляндії та Швеції.