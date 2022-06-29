"Метінвест" призупиняє роботу низки комбінатів: причини

Гірничо-металургійна група "Метінвест" Ріната Ахметова і Вадима Новинського оголосила, що ГЗК у Кривому Розі та "Каметсталь" частково призупиняють роботу з 1 липня через логістичні та економічні чинники. ﻿Про це йдеться в заяві "Метінвеста", повідомляє Економічна правда.

"Із середини червня Група Метінвест розпочала процес призупинення роботи ГЗК у Кривому Розі" , - ідеться в повідомленні.

З 1 липня "Метінвест" призупиняє видобуток на двох гірничо-збагачувальних комбінатах у Кривому Розі (Інгулецькому ГЗК і спільному підприємстві Південний ГЗК) та скорочує роботу "Каметсталі" в Кам’янському до однієї домни "через логістичні чинники, зростання собівартості виробництва та падіння цін на продукцію" .

Із середини липня також призупинять видобуток на Північному ГЗК. Із гірничо-збагачувальних комбінатів групи в Україні продовжить роботу зі зменшеною потужністю лише Центральний ГЗК.

"Призупинення видобутку на ГЗК та перехід "Каметсталі" на роботу однією домною є вимушеною мірою, яку група максимально відтермінувала з 24 лютого за рахунок власних резервів.

Безумовно, головним фактором є продовження російського вторгнення в Україну. Але ситуація в економіці країни також залишається важкою та має тенденцію до погіршення через низку дестабілізуючих факторів, які не дають змогу нашим підприємствам повноцінно працювати та планувати свою діяльність більш ніж на місяць уперед", - ідеться в позиції групи.

Причиною зупинки підприємств називають проблеми з логістикою, зростання собівартості виробництва й падіння цін на продукцію.

"Зміни в логістиці гірничо-металургійного комплексу та висока вартість перевезень до кінцевого споживача. Раніше всі перевезення готової продукції група здійснювала морським транспортом.

Зараз порти заблоковані, тож ми змушені відправляти продукцію тільки залізницею. Логістичні витрати зросли в декілька разів проти довоєнного часу. Також за всім ланцюгом постачання накопичуються запаси металопродукції, наша готова продукція місяцями стоїть у черзі на кордоні з ЄС", - заявили в "Метінвесті".

Серед причин також зазначається "висока собівартість виробництва металопродукції, що постійно зростає через підвищення цін на енергоносії, зокрема природного газу, сировини, та відсутності попиту на металеві вироби на внутрішньому ринку нашої країни, який зазнав скорочення більш ніж на 2/3 проти лютого цього року" .

"Зовнішні фактори, які негативно впливають на галузь: значне падіння світових цін на чавун і сталь, скорочення попиту на металопродукцію та обсяги споживання залізорудної сировини через зменшення виробництва металопродукції на європейських підприємствах", – розповіли в компанії про фактори, які вплинули на прийняття такого рішення.

Метінвест заявляє, що виживання галузі залежить лише від підтримки з боку держави.

"Сьогодні спільне завдання держави та бізнесу – зробити все можливе, щоб економіка України працювала", – сказано в заяві компанії.

Зазначається, що з огляду на складну ситуацію та щомісячну тенденцію до погіршення лише регулятивна підтримка з боку держави може гарантувати виживання галузі, відновлення роботи підприємств та повернення здатності галузі тримати економічний фронт.