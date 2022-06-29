Росіяни порушили кримінальну справу проти головного розвідника України

Російські загарбники порушили кримінальну справу стосовно начальника ГУР Кирила Буданова через нібито загрозу скоєння теракту, повідомляє Українська правда.

Про це повідомляє російський Слідком.

"Слідчим комітетом Росії порушено кримінальну справу стосовно начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК РФ (загроза вчинення терористичного акту)".

Окупанти вважають, що Буданов в інтерв'ю Financial Times висловив загрозу вчиненню терактів на території РФ та тимчасово непідконтрольних територіях України.