Польща закінчує спорудження стіни на кордоні з Білоруссю

Польські прикордонники перебувають на фінішному етапі спорудження стіни на кордоні з Білоруссю, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє прикордонна служба Польщі у Twitter.

Наразі поляки встановлюють електронну огорожу.

"Роботи зі спорудження загородження на польсько-білоруському кордоні завершуються. Вже почалося встановлення електронного загородження" , - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що у загорожі передбачено 24 отвори для великих звірів, 140 отворів — для невеликих звірів, а також водопропускні труби.

Польща планувала завершити роботу над стіною на кордоні з Білоруссю 30 червня.