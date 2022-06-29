Польща закінчує спорудження стіни на кордоні з Білоруссю
Польські прикордонники перебувають на фінішному етапі спорудження стіни на кордоні з Білоруссю, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє прикордонна служба Польщі у Twitter.
Наразі поляки встановлюють електронну огорожу.
"Роботи зі спорудження загородження на польсько-білоруському кордоні завершуються. Вже почалося встановлення електронного загородження", - сказано в повідомленні.
Також зазначається, що у загорожі передбачено 24 отвори для великих звірів, 140 отворів — для невеликих звірів, а також водопропускні труби.
Польща планувала завершити роботу над стіною на кордоні з Білоруссю 30 червня.