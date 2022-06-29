Київщина: у Демидові через блискавку пошкоджено міст, проїзд неможливий

У селі Демидів на Київщині внаслідок удару блискавки та детонації вибухового пристрою пошкоджено міст, рух транспорту неможливий, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив голова Димерської територіальної громади Володимир Підкурганний у Facebook.

"У зв'язку з пошкодженням мостового переїзду до с. Демидів рух транспорту тимчасово неможливий".

У коментарях до своєї посади він також написав про причини ушкодження:

"Детонація через блискавку. Не панікувати".

Підкурганний додав, що вирішується питання проїзду через Козаровичі.

Пізніше Київська обласна військова адміністрація повідомила про одного загиблого та двох поранених.

Дослівно Київська ОВА:

"Сьогодні у Вишгородському районі, біля села Демидів, зруйнований міст через річку Ірпінь.

За попередньою інформацією, одна людина загинула, двоє поранено. Постраждалим надається кваліфікована медична допомога… Проводяться слідчі дії щодо з'ясування причин інциденту".