Київщина: у Демидові через блискавку пошкоджено міст, проїзд неможливий
У селі Демидів на Київщині внаслідок удару блискавки та детонації вибухового пристрою пошкоджено міст, рух транспорту неможливий, повідомляє Українська правда.
Про це повідомив голова Димерської територіальної громади Володимир Підкурганний у Facebook.
"У зв'язку з пошкодженням мостового переїзду до с. Демидів рух транспорту тимчасово неможливий".
У коментарях до своєї посади він також написав про причини ушкодження:
"Детонація через блискавку. Не панікувати".
Підкурганний додав, що вирішується питання проїзду через Козаровичі.
Пізніше Київська обласна військова адміністрація повідомила про одного загиблого та двох поранених.
Дослівно Київська ОВА:
"Сьогодні у Вишгородському районі, біля села Демидів, зруйнований міст через річку Ірпінь.
За попередньою інформацією, одна людина загинула, двоє поранено. Постраждалим надається кваліфікована медична допомога… Проводяться слідчі дії щодо з'ясування причин інциденту".