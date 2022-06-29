Зеленський відповів, від чого залежить участь України у саміті G-20

Президент Володимир Зеленський заявив, що участь України на осінньому саміті "Великої двадцятки" буде залежати від безпекової ситуації в країні і від складу учасників саміту, повідомляє Українська правда.

Про це говорить брифінг Зеленського і президента Індонезії Джоко Відодо.

"Сприяння Індонезії, як головування і учасника двадцятки, надзвичайно важливе для відновлення миру. Я вдячний вам, пане президенте, за особисте запрошення взяти участь у саміті 20-ти і, звичайно, я приймаю це запрошення.

Участь України буде залежати від безпекової ситуації в Україні і від складу учасників саміту".

Відодо наголосив, що особисто передав запрошення Зеленському.

Він додав, що має "звістку" для президента України і згодом матиме зустріч із главою РФ Володимиром Путіним.

При цьому президент Індонезії закликав до миру.