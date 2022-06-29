Україна підписала транспортний безвіз з Європою

Україна та Європейський Союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом. Вона скасовує дозволи для українських перевізників, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Підписана угода скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС. Це дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

Також Угодою передбачаються заходи зі спрощення визнання водійських документів. Відтепер Україна та ЄС звільняють власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.

Термін угоди складає 1 рік з можливістю пролонгації, а тимчасово набирає чинності уже з сьогоднішнього дня. На постійній основі Угода запрацює після завершення усіх ратифікаційних процедур.

"Сьогодні ми зробили ще один крок до фактичного членства в Євросоюзі" , - сказав мінстр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Це вже третій за останній рік "безвіз" для України із ЄС після авіаційного та енергетичного, зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Навіть попри війну та намагання Росії зупинити рух нашої держави до Європи, інтеграція України у внутрішній європейський ринок просувається надшвидкими темпами" , - наголосив голова уряду.

Нагадаэмо, "транспортний безвіз" було погоджено з ЄС в середині червня. Він скасовує діючу дозвільну систему, оскільки через війну в Україні різко зросли вантажоперевезення і експорт міг би зупинитися вже у вересні-жовтні.