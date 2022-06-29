Зеленський: Україна та Індонезія домовилися про безвізовий режим

Президент України Володимир Зеленський за результатами переговорів із главою Індонезії Джоко Відодо в Києві оголосив про домовленість щодо безвізового режиму між двома країнами, повідомляє Європейська правда.

"Радий повідомити про нашу домовленість започаткувати безвізовий режим між нашими країнами. Це гарна новина, це важливо для наших народів з усіх точок зору: для економіки, для соціального розвитку, для освіти, зв’язків між людьми" , – заявив Зеленський.

Він додав, що разом із главою Індонезії обговорив питання повоєнної відбудови України.

"Я запрошую Індонезію та індонезійські компанії та спеціалістів долучитись до цього масштабного проєкту – найбільшого економічного проєкту в Європі нашого часу" , – сказав український президент.

На спільному з Відодо брифінгу Зеленський також розповів, що участь України в саміті держав G20 залежатиме від ситуації з безпекою та складу учасників саміту.

Президент Індонезії прибув в Україну в середу вранці, відвідав передмістя Києва, зруйноване російськими військовими, а також провів переговори в Києві.

У четвер Відодо має вирушити до Росії для переговорів із Владіміром Путіним.