Швейцарія почала готуватися до можливої нестачі газу взимку

Уряд Швейцарії у середу представив план вирішення можливої нестачі природного газу найближчої зими, зокрема можливість його ручного розподілу, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє пресслужба Федеральної ради Швейцарії.

Ще у березні, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Швейцарія вирішила створити резерв газу на зимовий сезон 2022-2023.

Станом на зараз п’ять газових компаній Швейцарії гарантували 60% необхідного газу й шукають інші можливі джерела поповнення запасів. Крім того, ще 20% потреб Швейцарії в газі взимку будуть покриті придбанням блакитного палива у Франції, Німеччини, Італії або Нідерландів.

У межах кризового плану уряд Швейцарії закликав регіональні компанії оптимізувати використання газу. При цьому сторонні постачальники газу матимуть доступ до газу у сховищах на ринкових умовах.

Попри низьке споживання газу в країні, представники уряду та промисловості погодились розглянути можливість раціонування, тобто ручного розподілу газу в разі його критичної нестачі взимку.

Уряд спершу закликатиме домогосподарства й компанії обмежити використання газу, а підприємства – по можливості перейти з газу на мазут. Якщо ж дійде до раціонування, то пріоритет надаватиметься домогосподарствам і підприємствам соціальної інфраструктури.

Зазначимо, що споживання газу у Швейцарії відносно низьке – воно покриває лише 15% усього споживання енергії, з них трохи більше 40% припадає на опалення домогосподарств. При цьому країна повністю залежна від імпорту блакитного палива.