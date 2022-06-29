США внесли в "чорний список" компанію з Узбекистану, яка допомагала РФ обходити санкції

Сполучені Штати у вівторок наклали санкції проти узбецької компанії Promcomplektlogistic, яка, як стверджує американська сторона, допомагала оминати обмеження, запроваджені проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну, повідомляє Європейська правда.

У заяві Державного департаменту США зазначається, що на початку березня санкції були запроваджені проти російського підприємтсва "Радиоавтоматика", яке спеціалізується на придбанні іноземних компонентів для оборонної промисловості РФ.

Стверджується, що з того часу Promcomplektlogistic "активно допомагав "Радиоавтоматике" в уникненні санкцій США", зокрема шляхом продажу російській компанії електронних компонентів, як-от мікросхем.

Держдепартамент США заявив, що введення санкцій щодо Promcomplektlogistic стало "попередженням" для компаній у всьому світі:

"Якщо ви ведете бізнес з юридичною або фізичною особою, яка перебуває під санкціями, майте на увазі, що ви також можете потрапити під санкції".

Як наслідок, всі активи Promcomplektlogistic у США будуть заморожені, а американським компаніям буде заборонено вести з нею бізнес.

Як зазначає "Радіо Свобода", згідно з відкритими даними, Promcomplektlogistic була заснована у 2018 році та займається наданням послуг наземного транспорту. Єдиним власником компанії, зареєстрованої у Ташкенті, є Олег Грабілін, якому також належить кілька компаній у Росії.

Як повідомлялося, Сполучені Штати у вівторок розширили санкції проти Росії, оголосивши про заборону імпорту російського золота та додавши до санкційного списку 70 юридичних і 29 фізичних осіб.