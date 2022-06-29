ДСНС: рятувальники продовжують розбір завалів ТЦ у Кременчуці після ракетного удару

У Кременчуці Полтавської області рятувальники на 75% розібрали завали торговельного центру після російського ракетного удару, внаслідок якого загинули 18 людей, повідомляє Новое время.

Як повідомляє пресслужба ДСНС у Telegram-каналі,.

Станом на 16:00 пошукові роботи та розбір завалів тривають, у роботах беруть участь 349 людей. До медиків звернулися 65 постраждалих, із них 26 ушпиталили. При розборі завалів травмувалися два рятувальники.

"Внаслідок обстрілу торгового центру загинули 18 людей (з яких одна людина померла у лікарні), при розборі завалів виявлено вісім фрагментів тіл" , - розповіли в ДСНС.

Внаслідок російського ракетного удару по торговому центру в Кременчуці 27 червня загинули щонайменше 18 людей, 21 людина вважається зниклою безвісти. Перед атакою РФ у ТРЦ перебували близько тисячі людей, багатьох із них встигли вивести. Площа пожежі внаслідок російського авіаудару склала 10 тис. 300 кв. м, ТЦ повністю знищено.

Президент Володимир Зеленський назвав ракетний удар одним із найзухваліших терористичних актів в історії Європи. Під час екстреного засідання Ради безпеки ООН 28 червня він закликав визнати дії Росії терактом і виключити країну з Ради безпеки.

У місті розташований Кременчуцький нафтопереробний завод, найбільший в Україні. На початку квітня російські агресори завдали по НПЗ масованого ракетного удару. Влада заявила, що НПЗ не відновить роботу до кінця року.