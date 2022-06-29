Безвіз України з Індонезією: глави МЗС країн підписали угоду

Міністри закордонних справ України та Індонезії Дмитро Кулеба та Ретно Марсуді підписали угоду про скасовування візових вимог між країнами, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Угода дозволить безвізові поїздки:

строком до 30 днів протягом кожного візиту громадян України до Індонезії;

строком до 30 днів протягом 60 днів для громадян Республіки Індонезія, які прибувають до України.

МЗС зазначає, що громадяни України можуть їздити безвізом до Індонезії з 2016 року згідно з одностороннім рішенням індонезійської сторони.

"Згідно з новою угодою, Україна та Республіка Індонезія встановлять взаємний режим безвізових поїздок усіх категорій громадян на постійній основі. Угода набуде чинності після завершення сторонами внутрішньодержавних процедур" , - йдеться у повідомленні відомства.

У середу, 29 червня, відбувся візит президента Індонезії до Києва. Це перший візит глави азійської країни до столиці від початку російського вторгнення до України.