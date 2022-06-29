Hokkoku: у Японському морі згоріло російське судно з 570 авто на борту

На російському вантажному судні "Ангара" водотоннажністю 6330 тонн, яке перевозило 570 автомобілів до Владивостока з японського порту Фусікі-Тояма, сталася пожежа біля узбережжя Вадзіми в префектурі Ісікава. В результаті всі машини на ролкері в акваторії Японського моря згоріли, а екіпаж вдалося врятувати, повідомляє РБК-Україна.

Про це передає японська газета Hokkoku.

Весь вантаж був застрахований. Ніхто з 25 членів екіпажу не постраждав. Саме судно зареєстровано в Сьєрра-Леоне.

"За даними 9-ї регіональної берегової охорони, "Ангара" спалахнула близько 14:32 25 (червня), приблизно за 28 км від Вадзіми, і згоріли вантажні палуби та житлові приміщення" , - йдеться в повідомленні.

За даними японської сторони, джерелом пожежі став один зі вживаних авто, що перевозили до РФ.

Як заявляє після інциденту російська компанія-перевізник Japan Auto Lines, коли спалахнув вогонь на судні, японці відмовилися допомагати гасити пожежу, тому з рейсу довелося знімати другий ролкер "Ольхон".

Після НП також було вирішено приблизно на два тижні призупинити прийом вантажу на всі стоянки компанії в Японії, а також всі відправки з японської сторони.

Раніше повідомлялося, що Японія збирається збільшувати оборонний бюджет - у Токіо вважають, що ситуація, подібна до російського вторгнення в Україну, може повторитися і в Східній Азії.