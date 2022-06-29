МАГАТЕ втратило зв'язок із захопленою окупантами Запорізькою АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) втратило зв'язок із системами спостереження на Запорізькій АЕС, яка перебуває під контролем російських окупантів, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі із посиланням на пресслужбу Агентства.

"МАГАТЕ вкотре втратило дистанційне з'єднання зі своїми системами спостереження за дотриманням гарантій, встановлених на українській Запорізькій атомній електростанції, що наголошує на необхідності того, щоб МАГАТЕ дуже скоро прибуло на місце" , — сказано в повідомленні.

Раніше 18 травня віцепрем'єр Росії та призначений Кремлем "куратор" Криму Марат Хуснуллін заявив, що захоплена російськими окупантами Запорізька АЕС працюватиме на РФ.

В "Укренерго" заявили, що постачання електроенергії з українських станцій, у тому числі і Запорізької АЕС до Росії, неможливе.