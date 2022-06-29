У Міноборони показали фото звільнених захисників України

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило фото звільнених із російського полону захисників України одразу після обміну, повідомляє Ділова столиця.

Фото показала прес-служба відомства.

"144 захисників України звільнено з полону. Більшість з них тяжко поранено. Одразу після звільнення всі наші герої отримали медичну допомогу та належний догляд" , — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими продовжує роботу над звільненням усіх українських полонених.