У Міноборони показали фото звільнених захисників України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило фото звільнених із російського полону захисників України одразу після обміну, повідомляє Ділова столиця.
Фото показала прес-служба відомства.
"144 захисників України звільнено з полону. Більшість з них тяжко поранено. Одразу після звільнення всі наші герої отримали медичну допомогу та належний догляд", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими продовжує роботу над звільненням усіх українських полонених.