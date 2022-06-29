Гайдай: у Лисичанську залишаються 15 тисяч мешканців, місто під постійними обстрілами

У Лисичанську залишається близько 15 тисяч мирних жителів, місто перебуває під постійними обстрілами, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай у коментарі Freedom.

"Місто повністю обстрілюється, постійно великими калібрами. Бої постійно продовжуються на околицях міста. Російська армія намагається постійно штурмувати" , – розповів він.

Він наголосив, що траса Лисичанськ-Бахмут не використовується, оскільки вона повністю прострілюється. Проте, за його словами, українські сили використовують інші маршрути передачі гуманітарної допомоги до міста.

Гайдай повідомив, що внаслідок авіаудару було знищено склади із гумдопомогою, майже зруйновано ангари та пошкоджено транспорт, але обійшлося без жертв.

"Що стосується людей, десь 15 тисяч залишаються в Лисичанську" , - сказав він, додавши, що в місті триває «тиха евакуація».

За даними Генштабу, окупанти за підтримки артилерії намагаються блокувати Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автодороги Лисичанськ — Бахмут.