Руйнування мосту в Демидові: в ОП опублікували схему об’їзду

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував схему об’їзду для легкового та вантажного транспорту після руйнування мосту в селі Демидів на Київщині, повідомляє Українська правда.

Тимошенко підтвердив, що в Демидові "блискавка влучила в автомобільний міст, через це відбулася детонація вибухового пристрою".

"Легковий транспорт може рухатись дорогою М-07 Київ – Ковель – Ягодин. Вантажний транспорт вагою понад 10 тонн може скористатися обʼїздом за наведеною схемою" , – зазначив він.

Тимошенко зазначив, що після роботи екстрених служб міст буде обстежено та визначено обсяг ремонту.

У селі Демидів на Київщині внаслідок удару блискавки й детонації вибухового пристрою зруйновано міст через річку Ірпінь, рух транспорту неможливий, є загиблий і поранені.