CTK: чеська компанія передасть Україні два розвідувальні дрони

Чеський бізнесмен Далібор Дедек у середу оголосив про плани передати Україні два розвідувальні безпілотники Bivoj, які виготовляє місцева компанія, повідомляє Європейська правда.

Про це передає CTK.

З міркувань безпеки виробник дронів не розкриває ані назви, ані місця розташування. Угоду про передання безпілотників Дедек допоміг укласти через посольство України в Чехії.

"Перше завдання безпілотника – надання точних даних, щоб українська артилерія забезпечувала кращий результат" , – пояснив бізнесмен.

Разом із безпосередньо безпілотником іде станція керування, розрахована на одного оператора на кожен дрон, трекінова антена або супутниковий модуль і злітний механізм.

Зазначається, що загальна вага Bivoj становить 25 кілограмів, а розмах крил – 3,3 метра. Дрон може летіти на відстань до 50-60 кілометрів і збирати дані до шести годин. У Чехії безпілотник не отримав сертифікації, а в Україні вона не потрібна, каже Далібор Дедек.

Чеська сторона прагне передати дрони Bivoj безкоштовно. Вартість одного безпілотника із системами керування становить 30 мільйонів крон. Станом на зараз вдалося зібрати 14 мільйонів крон.

Крім того, неназвана чеська компанія розробляє також бойовий безпілотник – їх планується передати українській стороні 10.

Поки ж вона зосереджується на розробці розвідувальних дронів, які можуть опинитися в Україні вже за кілька тижнів.