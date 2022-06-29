Облрада: окупанти знову обстріляли ракетами околиці Дніпра

Окупанти завдали ракетного удару по околиці Дніпра, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Сьогодні по Дніпру знову було завдано ракетного удару — окупанти влучили по околицях міста. На щастя, ніхто не постраждав" , - написав він у Telegram.

Лукашук зазначив, що рятувальники оперативно загасили пожежу, яка виникла внаслідок прильоту ракети.

За його даними, звуки вибухів чули також у Синельниківському районі, а прильоти сталися на території Запорізької області.

Він додав, що у Криворізькому районі окупанти обстріляли прикордонні території Апостолівської, Зеленодольської та Широківської громад, обійшлося без жертв та без руйнувань.

28 червня окупанти обстріляли ракетами будівлю СТО та промислове підприємство у Дніпрі. Повідомлялося про сімох постраждалих та двох загиблих.